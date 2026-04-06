В Запорожской области частично вернули электричество после атак ВСУ

Москва6 апр Вести.На территории Запорожской области произошло частичное восстановление энергоснабжения после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он отметил, что инциденты произошли в отдельных районах региона.

На данный момент частично электроснабжение восстановлено, однако работы по нормализации ситуации продолжаются написал глава области в MAX

Он отметил, что на фоне перебоев с электроснабжением специалисты ведут работу в усиленном режиме.

Ранее об отключении света в Энергодаре сообщал глава города Максим Пухов. Согласно его сведениям, без электричества оставались жители двух микрорайонов.