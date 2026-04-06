Москва6 апрВести.На территории Запорожской области произошло частичное восстановление энергоснабжения после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что инциденты произошли в отдельных районах региона.
На данный момент частично электроснабжение восстановлено, однако работы по нормализации ситуации продолжаютсянаписал глава области в MAX
Он отметил, что на фоне перебоев с электроснабжением специалисты ведут работу в усиленном режиме.
Ранее об отключении света в Энергодаре сообщал глава города Максим Пухов. Согласно его сведениям, без электричества оставались жители двух микрорайонов.