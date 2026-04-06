Балицкий сообщил об отключении электроснабжения в районах Запорожья

Москва6 апр Вести.Значительную часть территории Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры говорится в сообщении

В полном объеме продолжается оказание экстренной и неотложной помощи, подчеркнул он.

Вся оперативная информация постоянно передается главами муниципальных и городских округов и находится на личном контроле главы региона.

Над скорейшим восстановлением электроснабжения работают энергетики.