Москва6 апрВести.Значительную часть территории Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктурыговорится в сообщении
В полном объеме продолжается оказание экстренной и неотложной помощи, подчеркнул он.
Вся оперативная информация постоянно передается главами муниципальных и городских округов и находится на личном контроле главы региона.
Над скорейшим восстановлением электроснабжения работают энергетики.