Москва22 маяВести.В Запорожской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Как уточнил губернатор, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.
Аварийно-восстановительные работы … продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скореенаписал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX
Жителей попросили проявить терпения из-за сложившийся ситуации.