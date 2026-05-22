В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

Москва22 мая Вести.В Запорожской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Как уточнил губернатор, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

Аварийно-восстановительные работы … продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее написал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX

Жителей попросили проявить терпения из-за сложившийся ситуации.