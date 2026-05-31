В Запорожской области без света осталась значительная часть региона

Электроснабжение нарушено в нескольких районах Запорожской области В Запорожской области без света осталась значительная часть региона

Москва31 мая Вести.В Запорожской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света осталась значительная часть региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области написал Евгений Балицкий

Отмечается, что критически важные объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам и делают все возможное, чтобы вернуть электричество жителям в ближайшее время.

Информация о сроках восстановления будет сообщена дополнительно.