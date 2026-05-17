Москва17 маяВести.Территория значительной части Запорожской области затронута повторными аварийными отключениями электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что критическая инфраструктура находится в рабочем режиме.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабженияговорится в заявлении
Утром в воскресенье, 17 мая, губернатор Евгений Балицкий сообщал о продолжении ремонтно-восстановительных работ. Их целью являлась стабилизация напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате ударов ВСУ.