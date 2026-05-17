Балицкий сообщил о повторном аварийном отключении света в Запорожье В части Запорожской области произошли повторные отключения электричества

Москва17 мая Вести.Территория значительной части Запорожской области затронута повторными аварийными отключениями электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что критическая инфраструктура находится в рабочем режиме.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения говорится в заявлении

Утром в воскресенье, 17 мая, губернатор Евгений Балицкий сообщал о продолжении ремонтно-восстановительных работ. Их целью являлась стабилизация напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате ударов ВСУ.