Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Запорожской области Значительная часть Запорожской области осталась без электричества

Москва28 мая Вести.На большей части Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. При этом критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на платформе MAX.

Отмечается, что энергетики уже приступили к восстановительным работам и делают все возможное, чтобы вернуть свет потребителям в кратчайшие сроки.