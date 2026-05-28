Москва28 маяВести.На большей части Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. При этом критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на платформе MAX.
Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской областинаписал Евгений Балицкий
Отмечается, что энергетики уже приступили к восстановительным работам и делают все возможное, чтобы вернуть свет потребителям в кратчайшие сроки.