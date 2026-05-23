Москва23 маяВести.В Запорожской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Отключения электроснабжения возникли ночью 22 мая и затронули значительную часть Запорожской области. Как уточнил губернатор, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.
Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скореенаписал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX
Специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества.