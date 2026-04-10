Москва10 апрВести.На территории Запорожской области были повреждены энергетические объекты. Это произошло в результате обстрелов противника, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что удары по энергообъектам были совершены Украиной минувшей ночью.
В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектовнаписал глава области в MAX
Он уточнил, что в настоящее время все службы находятся в режиме повышенной готовности. Это связано с увеличением времени восстановления штатной работы электроснабжения.
Балицкий держит ситуацию на личном контроле.