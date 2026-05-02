Москва2 маяВести.ВСУ предприняли целенаправленные массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры на территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Руководитель субъекта охарактеризовал повреждения системы электроснабжения, как серьезные.
Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаютсянаписал Евгений Балицкий в мессенджере MAX
Губернатор предупредил, что в силу масштабов повреждений отключения электроэнергии будут повторяться, и заверил, что на всех ключевых направлениях работают восстановительные группы.