Москва2 мая Вести.ВСУ предприняли целенаправленные массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры на территории Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Руководитель субъекта охарактеризовал повреждения системы электроснабжения, как серьезные.

Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются написал Евгений Балицкий в мессенджере MAX

Губернатор предупредил, что в силу масштабов повреждений отключения электроэнергии будут повторяться, и заверил, что на всех ключевых направлениях работают восстановительные группы.