Москва22 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

На данный момент обесточена южная часть области уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется", - пояснил Балицкий, призвав жителей региона сосредоточиться на личной безопасности, сохранять спокойствие и не подходить к окнам.