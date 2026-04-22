Москва22 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
На данный момент обесточена южная часть областиуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется", - пояснил Балицкий, призвав жителей региона сосредоточиться на личной безопасности, сохранять спокойствие и не подходить к окнам.