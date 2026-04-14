Москва14 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Бпалицкий.
Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Сохраняется высокая дроновая активностьпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, энергетики и оперативные службы работают на месте ЧП.
Ранее ночью 14 апреля Балицкий предупредил об отражении силами ПВО атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе.