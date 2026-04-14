ВСУ нанесли удар по энергетическому объекту на юге Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали энергетический объект на юге Запорожской области

Москва14 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Бпалицкий.

Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Сохраняется высокая дроновая активность проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, энергетики и оперативные службы работают на месте ЧП.

Ранее ночью 14 апреля Балицкий предупредил об отражении силами ПВО атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе.