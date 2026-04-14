Москва14 апрВести.В Мелитополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Работает ПВОпредупредил губернатор в своем Telegram-канале
Глава Запорожской области обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не подходить к окнам. "Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется", — добавил Балицкий.
Ночью 14 апреля воздушная тревога из-за атак БПЛА была объявлена в Липецкой, Курской и Воронежской областях.