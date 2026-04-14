В районе Мелитополя зафиксирована высокая активность БПЛА, ПВО работает по целям

Москва14 апр Вести.Высокая активность неприятельских беспилотных летательных аппаратов фиксируется над окраинами Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе, сообщил в мессенджере MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В настоящее время по целям работают средства противовоздушной обороны.

Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки говорится в заявлении

Также глава региона обратился к жителям с просьбой не снимать работу систем ПВО.

Информации о наличии пострадавших и нанесенном ущербе пока не поступало.