Москва24 маяВести.В Мелитополе силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВОпредупредил глава региона в своем канале в мессенджере MAX
При этом губернатор обратился с просьбой к местным жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.