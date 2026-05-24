Системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Мелитополе Балицкий: над Мелитополем высокая дроновая активность, работает ПВО

Москва24 мая Вести.В Мелитополе силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО предупредил глава региона в своем канале в мессенджере MAX

При этом губернатор обратился с просьбой к местным жителям сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.