Москва29 июн Вести.В Запорожской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В этой связи глава Запорожской области обратился с просьбой к жителям жителя сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.