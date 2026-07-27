Балицкий: высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью, работает ПВО

Москва27 июл Вести.Высокая дроновая активность зафиксирована в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО написал глава региона в МАХ

Балицкий попросил жителей не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не снимать работу систем противовоздушной обороны.