Москва30 апр Вести.В городе Мелитополь и в Мелитопольском округе Запорожской области расчеты ПВО Минобороны России отражают атаку вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО написал он в своем Telegram-канале

Он попросил жителей сохранять спокойствие, укрываться в безопасных помещениях и не подходить к окнам до стабилизации обстановки.

Кроме того, Балицкий напомнил о запрете снимать работу систем ПВО.