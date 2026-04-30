Москва30 апрВести.В городе Мелитополь и в Мелитопольском округе Запорожской области расчеты ПВО Минобороны России отражают атаку вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВОнаписал он в своем Telegram-канале
Он попросил жителей сохранять спокойствие, укрываться в безопасных помещениях и не подходить к окнам до стабилизации обстановки.
Кроме того, Балицкий напомнил о запрете снимать работу систем ПВО.