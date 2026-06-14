Москва14 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Баплицкий.
Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВОпредупредил глава региона в своем канале в мессенджере MAX
Ранее губернатор Запорожской области сообщал о повреждении энергообъектов в регионе в результате воздушных атак со стороны вооруженных формирований Украины.