Москва13 июн Вести.В Запорожской области в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины поврежден ряд энергетических объектов. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений отметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Запорожской области предупредил, что в регионе работает системы противовоздушной обороны в условиях высокой активности атак вражеских беспилотных летательных аппаратов.