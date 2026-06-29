Москва29 июн Вести.Энергообъекты в Запорожской области атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты… Высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью сохраняется, работает ПВО пояснил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Запорожской области уточнил, что работы по восстановлению энергоснабжения в ночное время затруднены в связи с высокими рисками атак.

Ранее Балицкий сообщал, что аварийное отключение электроснабжения произошло в значительной части Запорожской области.