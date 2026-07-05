Москва5 июлВести.Из-за атаки беспилотников на энергетические объекты Запорожской области, есть повреждения и частично отсутствует энергоснабжение. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионеговорится в сообщении
В настоящий момент производится оценка масштаба повреждений. Энергетики работают над восстановлением работы энергосистемы.