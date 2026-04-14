Балицкий: ВСУ нанесли новый удар по энергообъектам на юге Запорожской области

При атаке БПЛА на юге Запорожской области повреждены энергообъекты

Москва14 апр Вести.На юге Запорожской области в результате очередного удара вооруженных формирований Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи возникли перебои с электроснабжением, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения пояснил губернатор в своем Telegram-канале

По его словам, в настоящее время оперативные службы работают над уничтожением украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Высокая дроновая активность сохраняется! Задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак", — добавил он.

Ранее вечером 14 апреля Балицкий сообщил о высокой активности неприятельских БПЛА на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе.