Перебои с электроснабжением возникли в Запорожской области из-за атаки БПЛА

Балицкий: в Запорожской области наблюдаются перебои с электроснабжением Перебои с электроснабжением возникли в Запорожской области из-за атаки БПЛА

Москва30 июл Вести.В Запорожской области наблюдаются перебои с электроснабжением из-за атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе отметил глава региона в МАХ

Балицкий добавил, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что 30 июля во время массированного обстрела по жилым кварталам в Запорожской области погиб человек и поврежден детский сад.