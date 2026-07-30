Москва30 июлВести.В Запорожской области наблюдаются перебои с электроснабжением из-за атаки украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионеотметил глава региона в МАХ
Балицкий добавил, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам для стабилизации ситуации в регионе.
Ранее сообщалось, что 30 июля во время массированного обстрела по жилым кварталам в Запорожской области погиб человек и поврежден детский сад.