Москва19 маяВести.В Запорожской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режимеуточнил губернатор в своем канале в MAX
Глава Запорожской области отметил, что в настоящее время энергетики приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что 19 мая Запорожская область подверглась ударам украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было совершено не менее 17 атак.