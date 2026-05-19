Аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области Балицкий: в Запорожской области произошли аварийные отключения электроэнергии

Москва19 мая Вести.В Запорожской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме уточнил губернатор в своем канале в MAX

Глава Запорожской области отметил, что в настоящее время энергетики приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что 19 мая Запорожская область подверглась ударам украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было совершено не менее 17 атак.