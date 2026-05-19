В Запорожье повреждена больница после атаки дронов ВСУ

Москва19 мая Вести.Территория Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области подверглась атакам украинских БПЛА. В результате этого была повреждена больница, сообщает губернатор Евгений Балицкий.

Он отметил, что на муниципалитет было совершено не менее 17 атак.

Повреждения получила Каменско-Днепровская центральная районная больница – по территории было нанесено на менее шести ударов написал он

Нанесен ущерб порядка 30 окнам здания. Пострадавших после удара ВСУ нет.

В связи с массовым налетом ударной техники Украины были отменены плановые приемы пациентов. В подобном режиме больница будет работать до стабилизации обстановки.

Все неотложные случаи продолжать принимать в штатном режиме.