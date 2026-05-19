Балицкий: ВСУ совершили массированную атаку на Энергодар

Москва19 мая Вести.Прошедшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Энергодар, в том числе на Запорожскую АЭС, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его данным, всего было зафиксировано более 40 атак противника. Также зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха Запорожской АЭС. Эксплуатация энергоблоков не нарушена, радиационный фон в норме.

Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили... Несмотря на масштаб разрушений, пострадавших удалось избежать написал глава региона

Кроме того, были атакованы Каменско-Днепровский, Васильевский и Куйбышевский муниципальные округа – там повреждена гражданская инфраструктура.

В городе Каменке-Днепровской мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения грудной клетки и рук. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. В Акимовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА пострадал 15-летний юноша – его задело осколком.