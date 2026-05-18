Москва18 маяВести.Город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся комбинированным атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате ударов противника есть пострадавшие.
Боевики ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округанаписал глава Запорожья в MAX
Обстрелам подверглись частные домовладения, береговая линия города и села Водяное. Известно о пяти взрывах.
Пострадал житель одного из частных домовладений. У мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения ног. Также нанесен ущерб и жилому помещению.