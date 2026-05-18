ВСУ наносят комбинированные удары по Запорожью

Москва18 мая Вести.Город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся комбинированным атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате ударов противника есть пострадавшие.

Обстрелам подверглись частные домовладения, береговая линия города и села Водяное. Известно о пяти взрывах.

Пострадал житель одного из частных домовладений. У мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения ног. Также нанесен ущерб и жилому помещению.