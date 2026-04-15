ВСУ обстреляли из артиллерии населенные пункты Запорожской области ВСУ устроили артобстрел Каменки-Днепровской и Великой Знаменки

Москва15 апр Вести.Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, обстрел велся в ночь на 15 апреля по жилым кварталам в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке.

Всего на данный момент не менее восьми прилетов уточнил он в своем Telegram-канале

Другие подробности не приводятся. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что вечером 14 апреля в результате новых ударов ВСУ на юге Запорожской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в регионе вновь начались перебои с электроснабжением.