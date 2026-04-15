Москва15 апрВести.Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, обстрел велся в ночь на 15 апреля по жилым кварталам в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке.
Всего на данный момент не менее восьми прилетовуточнил он в своем Telegram-канале
Другие подробности не приводятся. О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что вечером 14 апреля в результате новых ударов ВСУ на юге Запорожской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в регионе вновь начались перебои с электроснабжением.