Москва30 июлВести.В селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа в результате массированного артиллерийского удара по жилым кварталам погибла женщина. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате обстрела погибла местная жительница. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержкаговорится в сообщении
Серьезно поврежден детский сад "Подснежник" – выбиты окна и посечен фасад. В здании в этот момент не было детей, из сотрудников никто не пострадал.