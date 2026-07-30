Во время обстрела в Запорожской области погиб человек и поврежден детсад

В Запорожской области во время артиллерийского удара погибла женщина Во время обстрела в Запорожской области погиб человек и поврежден детсад

Москва30 июл Вести.В селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа в результате массированного артиллерийского удара по жилым кварталам погибла женщина. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате обстрела погибла местная жительница. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь и поддержка говорится в сообщении

Серьезно поврежден детский сад "Подснежник" – выбиты окна и посечен фасад. В здании в этот момент не было детей, из сотрудников никто не пострадал.