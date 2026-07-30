За сутки при ударах ВСУ в Запорожской области один человек погиб и 8 пострадали

Глава Запорожской области рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону За сутки при ударах ВСУ в Запорожской области один человек погиб и 8 пострадали

Москва30 июл Вести.За последние 24 часа в Запорожской области в результате атак со стороны Украины один человек погиб и 8 мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере МАХ.

За прошедшие сутки в результате террористических атак противника на Запорожскую область пострадали восемь и погиб один человек… Прошу жителей быть собранными и внимательными, думать о собственной безопасности, учитывать все рекомендации правоохранительных и силовых структур. Оперативные службы работают в усиленном режиме написал глава региона

Под ударами оказался Куйбышевский округ. Там вражеский дрон атаковал легковушку на дороге возле села Смирново. Один раненый скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Через некоторое время на том же участке дороги осколками посекло "Газель", пострадали трое.

Два человека были ранены при атаке беспилотника в селе Владимировка Акимовского округа, им оказывается вся необходимая помощь.

В селе Виноградное Токмакского округа БПЛА ударил по частному дому. Ранения получил один мирный житель.

В Мелитопольском округе житель пострадал при попадании в жилой дом.

Также боевики атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, поврежден продуктовый магазин, обошлось без жертв.