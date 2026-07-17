За сутки от атак ВСУ по Запорожской области погиб мирный житель, еще 5 ранены

За сутки в Запорожской области от атак ВСУ погиб мирный житель, еще 5 пострадали За сутки от атак ВСУ по Запорожской области погиб мирный житель, еще 5 ранены

Москва17 июл Вести.За прошедшие сутки украинские боевики несколько раз атаковали населенные пункты и гражданскую инфраструктуру Запорожской области, в результате террористической агрессии один мирный житель погиб, еще 5 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В городе Васильевке в результате атаки БПЛА поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом… Разрушения значительные. В Васильевском муниципальном округе пострадал мужчина 1994 г.р… [в] Васильевке ранен мужчина 1967 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В городе Пологи при вражеской атаке повреждена легковушка — ранен мужчина 1972 г.р. Также был атакован еще один автомобиль — к счастью, обошлось без пострадавших. В пгт Веселое пострадал мужчина 1978 года рождения. В селе Великая Белозерка поврежден жилой дом, в Энергодаре — две машины.

Враг наносил удары по Мелитополю — в жилом доме вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Вблизи села Константиновка при обстреле произошло возгорание злаковых культур на площади 20 кв.м, огонь также быстро потушили.

Вблизи села Новогоровка атаке БПЛА подвергся гражданский автомобиль, погиб мужчина 1965 г.р.. Второй мужчина, того же года рождения, ехавший в этом автомобиле, госпитализирован — врачи сейчас борются за его жизнь добавил Балицкий

Губернатор добавил, что все службы работают в штатном режиме, помощь оказывается оперативно и в полном объеме.