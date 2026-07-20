Москва20 июлВести.За минувшие сутки ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.
В результате атак пострадали три мирных жителя.
Под удар беспилотника попало и частное домовладение в Каменке-Днепровской. Пострадали мужчины 1970 и 1983 года рождения, им оказывается необходимая медицинская помощьговорится в заявлении
Еще один человек пострадал в Энергодаре. Мужчина 1958 года был ранен при обстреле многоквартирного жилого дома.
Помимо этого, под огнем противника оказались села Новолюбимовка, Константиновка, Ясная Поляна и Любимовка, поселки городского типа Камыш-Заря и Акимовка, а также город Мелитополь.
Повреждены дома, фиксировались пожары в результате падения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов.