ВСУ ранили трех человек в Запорожской области

За сутки при ударах ВСУ в Запорожской области пострадали три человека ВСУ ранили трех человек в Запорожской области

Москва20 июл Вести.За минувшие сутки ВСУ нанесли серию ударов по территории Запорожской области, сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий.

В результате атак пострадали три мирных жителя.

Под удар беспилотника попало и частное домовладение в Каменке-Днепровской. Пострадали мужчины 1970 и 1983 года рождения, им оказывается необходимая медицинская помощь говорится в заявлении

Еще один человек пострадал в Энергодаре. Мужчина 1958 года был ранен при обстреле многоквартирного жилого дома.

Помимо этого, под огнем противника оказались села Новолюбимовка, Константиновка, Ясная Поляна и Любимовка, поселки городского типа Камыш-Заря и Акимовка, а также город Мелитополь.

Повреждены дома, фиксировались пожары в результате падения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов.