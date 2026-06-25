В Запорожской области при обстреле Васильевского округа пострадали два человека

ВСУ нанесли удар по Васильевскому округу Запорожской области, ранены двое мужчин В Запорожской области при обстреле Васильевского округа пострадали два человека

Москва25 июн Вести.В Запорожской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал Васильевский муниципальный округ. Пострадали двое мужчин – 1970 и 1983 годов рождения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Пострадавших с множественными ранениями госпитализировали.

Идет обстрел Васильевского муниципального округа со стороны ВСУ. Пострадали мужчины 1970 и 1983 годов рождения - они получили множественные ранения и доставлены в медицинское учреждение написал Евгений Балицкий

Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Глава региона предупредил, что угроза новых атак остается – в воздухе заметно большое количество вражеских беспилотников.