Во время многочисленных атак пострадали два человека

В Запорожской области два человека пострадали во время атаки БПЛА Во время многочисленных атак пострадали два человека

Москва10 авг Вести.За минувшие сутки Запорожская область подверглась многочисленным атакам БПЛА ВСУ - это как дроны-разведчики, так и ударные беспилотники. Во время этих атак пострадали два человека, сообщил в мессенджере МАХ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В Акимовском округе, в районе села Волчанское, в результате удара БпЛА по автомобилю пострадал мужчина 1980 года рождения. В Михайловском округе при атаке пострадала женщина 1984 года рождения, также повреждено здание продуктового магазина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают в усиленном режиме говорится в сообщении губернатора

Наибольшая активность беспилотников зафиксирована над территорией Васильевского, Пологовского, Акимовского, Михайловского, Куйбышевского, Токмакского, Каменско-Днепровского муниципальных округов, городов Мелитополь и Энергодар.