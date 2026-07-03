Три женщины получили ранения в результате удара БПЛА в Запорожской области

При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три женщины Три женщины получили ранения в результате удара БПЛА в Запорожской области

Москва3 июл Вести.В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль пострадали три женщины, две из которых медсестры. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, ЧП произошло на трассе вблизи села Октябрьское Токмакском округе. Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю.

Ранения получили три женщины. Среди них — две медсестры местной больницы, которые ехали на работу. У пострадавших диагностированы осколочные ранения различной степени тяжести уточнил он в своем Telegram-канале

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Накануне, 2 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что за сутки в регионе были зафиксированы 13 атак БПЛА, в результате которых двое человек погибли и четверо пострадали.