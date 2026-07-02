За сутки в результате атак ВСУ погибли двое жителей Запорожской области

Балицкий сообщил о двух погибших в результате атак ВСУ За сутки в результате атак ВСУ погибли двое жителей Запорожской области

Москва2 июл Вести.13 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины были зафиксированы за минувшие сутки в Запорожской области. О последствиях в MAX сообщил губернатор Евгений Балицкий.

К сожалению, не обошлось без трагических последствий: два человека погибли, четыре пострадали говорится в сообщении

В районе села Вишневое Токмакского муниципального округа погибли сотрудники Токмакского РЭС: мужчины 1965 и 1974 года рождения.

В городе Мелитополе противник атаковал зерновой склад и автомобильную стоянку. Повреждены шесть легковых автомобилей и два грузовика. Никто не пострадал.

В районе села Семеновка городского округа Мелитополь в результате атаки беспилотника пострадали два человека. В самой Семеновке ранен мужчина 1974 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

В городе Васильевке дрон атаковал частное домовладение, мужчина 1988 года рождения госпитализирован. Там же в Васильевке повреждены четыре жилых дома и личный транспорт.

Рядом с селом Новоивановка Приазовского муниципального округа был атакован грузовой автомобиль. Вблизи поселка Заповитное Каменско-Днепровского округа и села Ясная Поляна Васильевского округа в результате атак загорелось поле с пшеницей, возгорание потушено.

Мониторинг оперативной обстановки ведется в круглосуточном режиме, отметил Балицкий и призвал жителей быть предельно осторожными.