В Запорожской области семь человек пострадали во время атаки БПЛА

Семеро пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в Запорожской области В Запорожской области семь человек пострадали во время атаки БПЛА

Москва15 авг Вести.За минувшие сутки в Запорожской области зафиксировано значительное число БПЛА противника. Пострадали семь человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Атакам подверглись территории Васильевского, Пологовского, Михайловского, Токмакского, Черниговского, Каменско-Днепровского муниципальных округов, Мелитополя и Энергодара.

В Мелитополе под удар попала территория вблизи областного онкологического центра, пострадали три человека. В Бердянском муниципальном округе, между селами Луначарское и Шевченко, атаке подвергся автомобиль, водитель ранен. В городе Днепрорудном Васильевского округа в результате атаки на легковой автомобиль пострадали трое — женщина 1990 года рождения и двое её детей 2016 и 2012 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

В городе Васильевке атакам подверглась прилегающая территория администрации Васильевского муниципального округа. Также в городе при атаке повреждены пять частных домовладений. Ещё один жилой дом поврежден в селе Балки. Пострадавших нет.

В Михайловке повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, а в Энергодаре — кровля продуктового магазина. В селе Новоданиловка Акимовского муниципального округа повреждено фермерское здание с последующим возгоранием. Пострадавших нет.

В регионе сохраняется угроза повторных ударов по логистической инфраструктуре.