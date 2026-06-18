Москва18 июнВести.За сутки атакам беспилотников ВСУ в Запорожской области подверглись Васильевский, Бердянский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Акимовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь. Разрушены несколько частных домов и машин. Есть погибший и раненые. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
За минувшие сутки украинские формирования совершили 12 атак на гражданские объекты Запорожской области. В результате террористических действий семеро мирных жителей пострадали и один погибговорится в сообщении главы региона
В городе Васильевке удар дрона пришелся по городскому рынку, там пострадали мужчина и женщина. Еще один человек пострадал в городе Днепрорудном Васильевского округа.
В Акимовском округе атакован гражданский автомобиль на трассе, обошлось без пострадавших. В Мелитополе средствами ПВО перехвачен БПЛА, обломки которого спровоцировали возгорание сухой травы.
Наиболее серьезные последствия после атаки дронов наблюдаются в Энергодаре: там ранения получили четыре человека, один из них скончался.
На линиях электропередачи продолжаются восстановительные работы ремонт идет круглосуточно.