Пять мирных жителей пострадали в Запорожье из-за атак БПЛА

Балицкий сообщил о пяти пострадавших в результате атак БПЛА Пять мирных жителей пострадали в Запорожье из-за атак БПЛА

Москва30 июн Вести.За минувшие сутки в результате серии атак ВСУ на Запорожскую область пострадали пять человек. Данные в MAX привел губернатор Евгений Балицкий.

На подъезде к Мелитополю ранен водитель - мужчина 1994 года рождения. Пострадавший доставлен в областную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь говорится в сообщении

В Мелитополе под удар попала территория молокозавода: повреждения получили 5 грузовых автомобилей, кровля складского помещения. В районе поселка Новое Мелитопольского городского округа после ликвидации беспилотника загорелась сухая растительность.

В Михайловском муниципальном округе ранение получил мирный житель - мужчина 1970 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.

На повороте к селу Кирпичное Мелитопольского муниципального округа при атаке на гражданский автомобиль ранен мужчина 1960 года рождения, он госпитализирован. Еще одна легковушка атакована в Приазовском муниципальном округе.

На автодороге между селами Заветное Михайловского округа и Великая Белозерка Каменско-Днепровского округа повреждены пять легковых машин, мужчина 1991 года рождения получил ранение.

В Черниговском муниципальном округе у автостоянки пострадал мужчина 1985 года рождения. В городе Токмаке повреждены остекление и фасад многоквартирного дома. В Приазовском и Мелитопольском округах под удар попали сельхозугодья.

Большинство ударных БПЛА были своевременно перехвачены и уничтожены средствами ПВО и мобильными огневыми группами.