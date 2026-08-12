Трое мужчин пострадали в момент атаки БПЛА Украины в Запорожской области

В Запорожской области три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ Трое мужчин пострадали в момент атаки БПЛА Украины в Запорожской области

Москва12 авг Вести.Несколько населенных пунктов Запорожской области оказались под ударом со стороны ВСУ. В результате атак противника пострадали трое, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Первый случай произошел в Токмаке. Местный житель, мужчина 1987 года рождения, пострадал в момент удара БПЛА по частному домовладению. Жилому помещению также нанесен ущерб.

В селе Тимошевка при аналогичных обстоятельствах пострадал мужчина 1992 года рождения. А в пгт Михайловка пострадал мужчина 1981 года рождения.

Балицкий заключает, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.