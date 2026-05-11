При атаке БПЛА в Запорожской области ранены два человека

Москва11 мая Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о двух мирных жителях, пострадавших вследствие атаки дронов ВСУ.

За прошедшие сутки, уточнил он, было зафиксировано три факта целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам региона.

В селе Скельки атака украинского БПЛА пришлась по территории частного дома. Он поврежден.

Пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1953 года рождения написал Балицкий в мессенджере MAX

Пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в городе Пологи дрон противника ударил по территории частного дома, который также поврежден. Глава региона проинформировал, что мониторинг оперативной обстановки продолжается.