Балицкий: за сутки в результате атак ВСУ пострадал один житель Запорожья

Москва10 мая Вести.В течение минувших суток ВФУ вновь атаковали мирные населенные пункты Запорожской области. Как сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий, один человек пострадал.

В Васильевском муниципальном округе на автодороге с. Скельки - г. Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно говорится в сообщении

В селе Скельки Васильевского округа в результате атаки БПЛА поврежден частный дом, никто не пострадал.

В Черниговском муниципальном округе у села Долгое повреждены один легковой и два грузовых автомобиля, транспортные средства загорелись. Пострадавших нет.

Оперативные и экстренные службы продолжают мониторить оперативную обстановку.