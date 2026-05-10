Москва10 маяВести.В течение минувших суток ВФУ вновь атаковали мирные населенные пункты Запорожской области. Как сообщил в MAX губернатор Евгений Балицкий, один человек пострадал.
В Васильевском муниципальном округе на автодороге с. Скельки - г. Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторноговорится в сообщении
В селе Скельки Васильевского округа в результате атаки БПЛА поврежден частный дом, никто не пострадал.
В Черниговском муниципальном округе у села Долгое повреждены один легковой и два грузовых автомобиля, транспортные средства загорелись. Пострадавших нет.
Оперативные и экстренные службы продолжают мониторить оперативную обстановку.