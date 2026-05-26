В Запорожской области за сутки пострадали 9 человек, в их числе подросток

Москва26 мая Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за минувшие сутки вследствие атак ВСУ пострадали девять мирных жителей, в том числе подросток.

Глава региона подчеркнул, что противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам. В селе Широкое при атаке на гражданский автомобиль пострадали женщина и мужчина, им оказывается медпомощь.

Также в этом округе при атаке на другой гражданский автомобиль пострадали мужчина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения написал Балицкий в Telegram-канале

По словам министра здравоохранения региона, их состояние остается стабильно тяжелым, сообщил губернатор.

Еще два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в районе села Видножино. Им также оказывается необходимая медицинская помощь.

У села Владимировка был поврежден грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина 1975 года рождения. В Акимовском муниципальном округе пострадала женщина, а в Каменско-Днепровском округе – мужчина, рассказал Балицкий.

Кроме того, множественным атакам подвергся город Энергодар. Там пострадавших нет, но повреждены гражданские автомобили.

Губернатор заверил, что все службы работают в штатном режиме, мониторинг оперативной обстановки продолжается.