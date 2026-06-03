Москва3 июнВести.В результате массированной атаки на Мелитополь ранены шесть человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.
Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитопольговорится в сообщении
Жизням пострадавших ничего не угрожает, состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. За ними наблюдают врачи.
Ранее губернатор сообщал о том, что при атаке в Мелитополе разрушено здание мясокомбината, повреждения получила общеобразовательная школа.