В Мелитополе при атаке ВСУ ранены шесть мирных жителей

Балицкий: при атаке на Мелитополь пострадали шесть человек В Мелитополе при атаке ВСУ ранены шесть мирных жителей

Москва3 июн Вести.В результате массированной атаки на Мелитополь ранены шесть человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

Только что переговорил с оперативными службами, на данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь говорится в сообщении

Жизням пострадавших ничего не угрожает, состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. За ними наблюдают врачи.

Ранее губернатор сообщал о том, что при атаке в Мелитополе разрушено здание мясокомбината, повреждения получила общеобразовательная школа.