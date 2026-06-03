Москва3 июнВести.Мелитополь подвергся налету украинских беспилотников. Была атакована территория местного мясокомбината, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над ним.

Атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, на месте работают оперативные службы

написал он в MAX

Информация о пострадавших уточняется.

По дронам противника работают огневые группы. В городе сохраняется опасность повторных атак.