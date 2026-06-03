В Мелитополе была атакована территория мясокомбината ВСУ совершили попытку атаки Мелитополя, сбиты несколько БПЛА

Москва3 июн Вести.Мелитополь подвергся налету украинских беспилотников. Была атакована территория местного мясокомбината, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над ним.

Атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, на месте работают оперативные службы написал он в MAX

Информация о пострадавших уточняется.

По дронам противника работают огневые группы. В городе сохраняется опасность повторных атак.