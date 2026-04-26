Москва26 апрВести.Город Мелитополь в Запорожской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Мелитополь под атакой вражеских дронов! В городе звучат взрывыуточнил он, добавив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают удары со стороны Вооруженных сил Украины
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в Севастополе силы ПВО обезвредили 43 украинских БПЛА.