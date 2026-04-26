Развожаев: 43 БПЛА обезврежены над Черным морем и Севастополем, есть раненые

В Севастополе силы ПВО нейтрализовали 43 украинских БПЛА, есть раненые Развожаев: 43 БПЛА обезврежены над Черным морем и Севастополем, есть раненые

Москва26 апр Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы обезвредили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, есть раненые.

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города проинформировал он в своем Telegram-канале

Согласно предварительным данным, которые привел губернатор, в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило молодого человека, который находился в машине. "В одном из СТ в районе Генерала Мельника молодая женщина также получила осколочное ранение", — добавил Развожаев.

Кроме того, в районе Радиогорки в трех домах осколками от сбитых БПЛА повреждены 2 окна в двух многоквартирных домах, а в районе Учкуевки повреждена газовая труба.