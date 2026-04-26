Развожаев: еще 4 БПЛА обезврежены над Севастополем

Силы ПВО нейтрализовали еще 4 БПЛА над Севастополем Развожаев: еще 4 БПЛА обезврежены над Севастополем

Москва26 апр Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили еще 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, сбито 4 воздушных цели в районе Северной стороны отметил он в своем Telegram-канале

Согласно данным Спасательной службы Севастополя, которые привел губернатор, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее ночью 26 апреля силы ПВО сбили над Черным морем и Севастополем 43 украинских БПЛА. В результате атаки один мирный житель погиб и еще трое получили ранения. В городе повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.