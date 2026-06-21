Москва21 июнВести.В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы нейтрализовали 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадалуточнил он в своем канале в мессенджере MAX
Вместе с тем губернатор Севастополя настоятельно рекомендовал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.