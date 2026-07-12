Четыре беспилотника ВСУ обезврежено в Севастополе

В Севастополе силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ Четыре беспилотника ВСУ обезврежено в Севастополе

Москва12 июл Вести.Ночью 12 июля на территории Севастополя силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы обезвредили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал проинформировал он в своем канале на платформе MAX

Губернатор призвал жителей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытии.